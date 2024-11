Benemerenze FederRugby: premiati Taiocchi, Ghillani, Biroli e Galimberti

Bergamo protagonista nella mattinata di sabato 30 novembre alla cerimonia di consegna delle benemerenze della Federazione Italiana Rugby che si è tenuta alla Scuola Militare Teuliè a Milano. Fra i premiati anche quattro esponenti del movimento orobico : Elio Taiocchi e Sergio Ghillani hanno ricevuto l’ ovale d’oro con fronda d’onore per oltre 40 anni di attività rugbistica, mentre Marco Biroli e Luca Galimberti quella d’ argento per i 20 anni di attività.

Taiocchi è stato l’avanti della Rugby Bergamo anni ’80/’90 (squadra che giunse fino in A2), arrivando a vestire la maglia azzurra (secondo bergamasco dopo Aldo Battagion), mentre fuori dal campo ha contributo alla diffusione dello sport ovale sul territorio bergamasco. Ghillani ha invece fondato il Rugby Valseriana, organizzando per tanti anni in valle il torneo «Lupo Alberto», tra i più grandi di tutto il panorama nazionale a livello di minirugby.