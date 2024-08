Bergamaschi quattro volte sul podio: in 124 anni non era mai successo

Quelle che si chiuderanno domenica 11 agosto a Parigi, saranno delle Olimpiadi che lo sport di casa nostra ricorderà per un bel po’ di emozioni e motivi. Tra gli altri, c’è ufficialmente il r ecord di medaglie in una sola edizione (ben quattro, un oro, due argenti e un bronzo), bottino senza precedenti in una storia a cinque cerchi lunga 124 anni e ventidue appuntamenti, tanti quanti hanno visto atleti targati Bg sul palcoscenico più ambito dagli sportivi.