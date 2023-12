Bergamo 1991, vittoria fondamentale. Batte Casalmaggiore e lo supera in classifica

L’ultima partita del 2023 coincide anche con la vittoria nella prima giornata del girone di ritorno: Bergamo festeggia davanti al suo pubblico e ritrova il sorriso al termine della sfida con Casalmaggiore che vale tre punti e tante nuove certezze . Lorrayna è ancora ai box, e allora Bigarelli conferma Rozanski in diagonale con Giulia Gennari. E proprio la schiacciatrice polacca si rivela subito incontenibile: 8 punti nel primo set (80%) decisivi per portarsi in vantaggio (25-23) .

Il copione si ripete nel secondo parziale, con Casalmaggiore che prova ad agganciare e con Rozanski (6 punti in attacco e 1 ace) e Davyskiba (5) a tenere accesa la fase di attacco che fa la differenza: è due a zero (25-19). Casalmaggiore trova però in Cagnin e Smarzek le armi per accorciare le distanze: 6 punti della prima, 6 della seconda con l’aggiunta di 2 ace e 3 attacchi di Manfredini valgono la vittoria del terzo set (19-25). L’ace di Davyskiba per il 18-13 fa esplodere il PalaFacchetti e apre la strada verso la vittoria che vale il sorpasso in classifica.