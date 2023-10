Bergamo 91, riecco Melandri: «Mi piace il gioco veloce di coach Solforati»

Il Volley Bergamo 1991 venerdì 27 ottobre ha presentato il nuovo innesto Laura Melandri, centrale cresciuta nel settore giovanile della società rossoblù, che torna a Bergamo dopo quattro anni . La giocatrice è stata presentata nella sede di Zingonia di Habilita, accolta dal padrone di casa Roberto Rusconi. «È un onore essere tornata a giocare per questa società – ha sottolineato Melandri -. Ho trovato un bel clima in palestra e mi piace l’idea di gioco veloce di Solforati. Credo di poter portare il mio ordine a muro e piano piano dovrò trovare l’intesa con Giulia (la palleggiatrice Gennari, ndr) per essere utile alla squadra».

La presidente del Volley Bergamo 1991, Chiara Paola Rusconi , ha sottolineare con legittimo orgoglio che «il messaggio più importante che arriva dal ritorno di Melandri a Bergamo è che il nostro settore giovanile ha portato in Serie A una ragazza come Laura, che ora torna a casa». «Laura è la donna giusta al momento giusto: ci darà una grandissima mano sotto tanti punti di vista» ha detto invece l’amministratore unico rossoblù Andrea Veneziani .

Sabato il debutto contro Cuneo

E dopo la presentazione, per Laura Melandri è già il momento di scendere in campo: sarà infatti a disposizione del tecnico già sabato 28 ottobre nel match contro Cuneo in programma al PalaFacchetti di Treviglio (ore 20,30 ), valido per quarta giornata di Serie A1.