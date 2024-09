Bergamo avrà un torneo Wta nel 2025. Si giocherà in estate al Tc Città dei Mille

Bergamo nel 2025 tornerà a essere una delle capitali del tennis con un torneo Wta 125, da giocare in estate. L’organizzazione (The Olme) e il direttore Marco Fermi attendono ancora una conferma sulla data, ma c’è già la sicurezza di poter mettere in pista l’evento: «Stiamo cercando di trovare la data giusta tra luglio e settembre». Il grande tennis femminile tornerà così dopo diversi anni di assenza: era il 2019 quando Bagnatica mandò in scena l’ultima edizione del 25 mila dollari, poi cancellato per la pandemia e mai più ripreso. Era però un torneo Itf, ora sarà del circuito Wta, il più importante in campo femminile.