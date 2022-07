Bergamo Basket, Marco Albanesi nuovo coach: con lui il vice Luca Di Gregorio

Albanesi (figlio dell’ex arbitro internazionale anni 80-90) è reduce da tre anni vissuti nel Trento Basket nel ruolo di responsabile del settore giovanile in serie A1 . Al suo fianco, quale vice, Luca Di Gregorio con alle spalle diverse stagioni per lo più a stretto contatto con i baby da costruire e quindi lanciare sui palcoscenici maggiori. Una coppia di tecnici in linea con le prospettive prossime-futuro del club cittadino salvato miracolosamente dall’addio dall’attività agonistica.