Bergamo-bis, salto triplo nel futuro: Crotti e Gelpi d’oro nei Tricolori Allievi

Crotti parte a razzo e atterra al primo salto a 15,17 metri scavando un solco con la concorrenza e firmando il bis tricolore dopo l’appuntamento indoor. Crotti prenota una maglia azzurra agli Europei Under 18 a Banska Bystrica, in Slovacchia dal 18 al 21 luglio dove sarà in scena anche baby Gelpi. Dopo l’argento nel lungo la 15enne dell’Atletica Bergamo 59 Oriocenter vince all’ultimo salto (12,29) la battaglia in pedana con l’emiliana Vittoria Grandi, mettendo il punto esclamativo sul primo anno in categoria.