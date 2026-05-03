Bergamo, chiusura col botto: travolge Pieve e si prepara ai playoff per la A
RUGBY. Domenica 3 maggio allo Sghirlanzoni l'Ifd domina gli avversari (81-19) nell’ultima giornata della regular season di Serie B davanti al pubblico delle grandi occasioni. Il 24 e il 31 maggio doppia sfida decisiva con la Brixia.
Un altro trionfo, l’ultimo della stagione regolare. E un assist alla fiducia per la doppia sfida che vale tutta la stagione, la finale playoff contro Brixia Brescia per un posto in Serie A.
Dominio contro Pieve
L’Italian Floor Design Rugby Bergamo chiude col botto il campionato di Serie B travolgendo Pieve con un eloquente 81-19 allo Sghirlanzoni, davanti al pubblico delle grandi occasioni. La partita è un monologo dei bergamaschi che partono a razzo, con quattro mete nei primi 12 minuti, mettendo di fatto il match in cassaforte contro un avversario che ha poco da chiedere all’ultimo atto del campionato. Il 64-7 a metà partita fotografa la superiorità di Bergamo che rallenta solo un po’ nella ripresa prima di piazzare l’allungo finale.
Tutto in due partite
L’Ifd non fallisce il colpo ma ai giallorossi non basta per regalarsi la domenica perfetta. I successi del Bologna e della Brixia rendono vano il tentativo di sorpasso dei bergamaschi che devono «accontentarsi» degli applausi dei tifosi a fine gara.
Ora Bergamo si giocherà la promozione nella doppia sfida con i bresciani, il 24 e il 31 maggio. Due match per prendersi tutto.
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