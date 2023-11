Bergamo corre a New York: domenica c’è la maratona

Punta di diamante

Lontani i fasti degli anni d’oro (Sara Dossena sesta nel 2017, Migidio Bourifa tredicesimo nel 2009), il gruppo bergamasco si annuncia come un mix di agonisti e amatori. Alla prima schiera appartiene Thomas Capponi, anni 41 da Redona, il più decorato fra gli atleti in partenza per la trasferta a stelle e strisce. In bacheca, il più adrenalinico fra i bancari (è vicedirettore della filiale Bper di Borgo Santa Caterina), vanta medaglie ai Tricolori di ultramaratona e sfide sui generis passate per il circolo polare artico e il deserto del Sahara. Stavolta tornerà su un terreno più «umano», pochi mesi dopo essere stato presente alla maratona di Parigi: «Dopo i Mondiali dello scorso anno sulla 100 km ho accorciato un po’ le distanze – spiega Capponi –. Punto a dire la mia anche a livello cronometrico (in Francia ha corso in 2h40’, ndr) e sono curioso di vivere un’esperienza che tutti dipingono come unica».