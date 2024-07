Bergamo è d’oro e d’argento: Valensin trionfa in staffetta, Crotti secondo nel triplo

Senza limiti, senza freni e con un nuovo record. Dopo il titolo nei 200 con record italiano di categoria Elisa Valensin si ripete agli Europei Under 18 di atletica , a Banska Bystrica, in Slovacchia. Domenica 21 luglio la 17enne dell’Atletica Bergamo 59 Oriocenter trionfa anche nella staffetta svedese (100, 200, 300 e 400 metri) con Viola Canovi, Margherita Castellani e Laura Frattaroli. Partita come ultima frazionista Elisa resiste all’attacco della polacca Anastazja Kus e sul rettilineo finale firma anche il nuovo record europeo (2.05.23) regalando l’oro all’Italia davanti alla Polonia e alla Gran Bretagna .

Bergamo esulta ancora e si coccola anche l’argento di Francesco Efeosa Crotti nel triplo. Il 17enne del Cus Pro Patria Milano, cresciuto nell’Estrada, chiude al secondo posto col personale di 15.49 stabilito al quarto salto, non sufficiente per insidiare la vittoria del francese Emmanuel Idinna, ma quanto basta per far sorridere anche il tecnico Paolo Brambilla. «Risultato meritato, ci farà lavorare ancora meglio per ciò che ci aspetta».