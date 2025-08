Bergamo in forze agli Europei Under 20: sei atleti in azzurro in Finlandia

Elisa Valensin, Matteo Togni, Francesco Efeosa Crotti, Sofia Frigerio, Olivia Alessandrini e Rocco Martinelli: è il sestetto di belle speranze che da giovedì 7 a domenica 10 agosto rappresenterà Bergamo ai Campionati europei Under 20 di atletica in programma a Tampere, in Finlandia.

Corse, lanci e salti per sognare

Accrediti alla mano i più ambiziosi sono Elisa Valensin e Matteo Togni, anche se in Finlandia arrivano non al meglio per qualche acciacco dell’ultimo periodo. Elisa Valensin sarà di scena sui 200 metri, dove il suo primato stagionale di 23”11 vale il terzo crono del lotto. Terzo tempo della start list anche per Matteo Togni, atteso 110 ostacoli. Cerca un posto da protagonista Francesco Efeosa Crotti, quarto accredito nel triplo con la misura di 15,86. Caccia a un posto in finale per Sofia Frigerio (primato stagionale di 51,06), mentre la mezzofondista Olivia Alessandrini sarà subito in pista giovedì nella gara che assegna le medaglie dei 5.000 metri. Infine Rocco Martinelli nel salto in lungo cercherà di mettersi alle spalle un biennio tormentato a livello fisico.