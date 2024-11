Bergamo, missione riscatto: a Treviglio caccia al successo contro Chieri

PalaFacchetti, occasione riscatto. Dopo il ko con la corazzata Scandicci, sabato 16 novembre a Treviglio (alle 18) il Volley Bergamo 1991 va in cerca del successo scaccia-pensieri contro Chieri (su Rai Play), nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A1. L’obiettivo delle rossoblù è consolidare il quinto posto in classifica, a braccetto con Vallefoglia, e mantenere a distanza le inseguitrici più vicine, tra cui le piemontesi, che inseguoino a un punto pur con una gara in più, confermando quanto di buono è emerso con Scandicci al di là del risultato.