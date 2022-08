Bergamo sogna in pedana con Villa e Barzasi: caccia alla gloria agli Europei

Giorgia e Chiara, Bergamo sogna con i suoi due assi. Giorgia Villa, 19 anni di Brembate, e Chiara Barzasi, 14 anni di Songavazzo, sono a Monaco di Baviera per gli Europei di ginnastica artistica, in programma da giovedì 11 agosto a domenica 14 . Giorgia sarà in gara con la nazionale maggiore insieme con Martina Maggio, le gemelle Alice e Asia D’Amato e Angela Andreoli. Chiara cercherà gloria nella kermesse Juniores con Arianna Grillo, Martina Pieratti, Viola Pierazzini e July Marano.