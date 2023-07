Bergamo svetta al Giir di Mont: doppio successo di Maestri e Gaggi

Maestri di nome e di fatto. Cesare Maestri e Alice Gaggi sono i due magistrali trionfatori in chiave bergamasca del Giir di Mont , edizione numero 29, classica della corsa in montagna a Premana (Lecco).

Il 29enne campione trentino dell’Atletica Valli Bergamasche Leffe si è iscritto in extremis, è arrivato, ha corso e ha vinto la gara lunga (32 km) maschile, trasformando in un trionfo l’esordio nella kermesse lecchese e quello su una distanza lunga. Cesare è partito cauto, alle spalle del keniano Lengen Lolkurraru (Pegarun, alla fine quinto) che dopo aver dominato la prima parte di gara all’inizio dell’ultima salita ha rallentato, permettendo agli inseguitori di rientrare. Tra questi Maestri ha preso il comando e si è involato fino al traguardo, tagliato in solitaria in 3h20’10” nonostante il tentativo di rimonta di Cristian Minoggio, secondo a 22”.