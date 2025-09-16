Berlanda, l’attesa è andata in buca: sarà in campo con l’Europa nella Phoenix Cup

L’attesa è durata 20 anni, dice, ma ora Cristiano Berlanda conta le ore . «Tanto da non dormirci la notte per l’attesa», sorride mentre il conto alla rovescia ne accompagna l’emozione. Da domenica 21 settembre a Phoenix, in Arizona, il 51enne golfista paralimpico di Bergamo sarà in gara con il Team Europa contro gli Stati Uniti nella Phoenix Cup , l’analogo della Ryder Cup.

Berlanda, numero uno italiano del golf paralimpico con sede d’allenamento a Lecco, si è conquistato la chiamata del capitano inglese Graham Moore grazie al secondo posto del circuito Edga a Roissy, in Francia. «Da quel giorno il mio impegno è finalizzato a questo appuntamento», ha raccontato. L’avventura sta per iniziare.