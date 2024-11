Berrettini e Sinner, sinfonia azzurra: Australia ko, Italia in finale di Coppa Davis

Il capitano Filippo Volandri punta su Matteo Berrettini come primo singolarista e la scelta si rivela vincente e cruciale. Dopo l’ottima prova in doppio contro l’Argentina il tennista romano vince il primo singolare contro il n. 2 australiano Kokkinakis dopo una battaglia di tre set iniziata cedendo il primo al tie-break e proseguita in rimonta sino al trionfo finale: 6-7 6-3 7-5 per l’azzurro che lancia la volata a Jannik Sinner.