Bg 91, ultima chiamata per la salvezza: battere Scandicci o staccare Cuneo

Tutto ma proprio tutto in un pomeriggio, il futuro del Volley Bg 91 è appeso a un filo sottilissimo. Domenica 24 marzo al PalaFacchetti di Treviglio (alle 17) le rossoblù si giocano all’ultima giornata di campionato, nell’ultima partita in casa, l’ultima chance di restare in A1 ed evitare una bruciante retrocessione dopo trent’anni. Dall’altra parte della rete però la squadra di Alberto Bigarelli troverà la big Scandicci, seconda forza del campionato, impegnata nel difendersi dall’attacco di Milano in ottica playoff.

Bergamo giocherà una partita doppia: in campo contro le fortissime toscane, e a distanza contro la rivale diretta Cuneo, penultima a pari punti in classifica con le rossoblù (18) e impegnata a Firenze. Sulla carta il match delle piemontesi è più abbordabile e Cuneo ha inoltre il vantaggio di un successo in più in campionato che in caso di parità nella classifica finale decreterebbe la salvezza delle piemontesi e la retrocessione delle rossoblù.