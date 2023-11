Bg 91, urge boccata d’ossigeno: missione vittoria con Pinerolo alla prima di Bigarelli

Missione vittoria. Per mettere fine alle serie nera, per tornare a respirare in classifica e per regalare un sorriso al tecnico che verrà. Domenica 26 novembre (alle 19,30, diretta Sky Sport) al Pala Bus Company di Villafranca Piemontese (To) il Volley Bergamo 1991 fa visita al Pinerolo, sesto in classifica, con la necessità di tornare al successo dopo sette sconfitte consecutive e l’addio del coach Matteo Solforati. La gara in Piemonte segna il debutto sulla panchina rossoblù di Alberto Bigarelli, già vice di Solforati, nominato tecnico ad interim dopo la separazione con il tecnico pesarese.