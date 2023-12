Bilancio del basket orobico: gioie con BB14 e Bluorobica, dolori con la Mascio

Giunti a tre quarti della prima fase della stagione tra le squadre bergamasche spicca il rendimento della BB14 capolista di serie B interregionale . Buonissimo risultato sino ad ora anche per i cugini della Blu Orobica nello stesso girone. A destare molte perplessità, invece, è la posizione a centro classifica della Mascio Treviglio in A2 . La squadra si era attestata ai nastri di partenza del torneo tra le favorite e ora vederla così in basso certo fa un certo effetto.

Diverso il discorso per i trevigliesi della Mascio che si sono presentati al via della serie A2, per il secondo anno consecutivo, con aspettative molto alte. In estate la società ha costruito il roster senza badare a spese, ma a questo punto della stagione la vetta della classifica, occupata da Trapani, è lontana ben 12 punti, mentre il secondo posto dell’altra favorita del girone, Cantù, è distante 8 punti. Lottare per la promozione, non è impossibile, certo, ma diventa decisamente più complicato. Prima dell’ultimo successo casalingo con Agrigento il 23 dicembre, la squadra di coach Finelli si era letteralmente «arenata» a seguito di quattro sconfitte consecutive che l’hanno fatta «precipitare» a metà classifica. Non si può che auspicare una rapida inversione di tendenza, mentre si attende con ansia il rientro dall’infortunio dell’ex nazionale Luca Vitali che potrebbe almeno aiutare a risolvere qualche problemino.