Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Martedì 13 Gennaio 2026

Blitz dell’Atalanta su Raspadori, l’attaccante dell’Atletico Madrid avrebbe accettato l’offerta dei nerazzurri

LA SORPRESA. Secondo Gianluca di Marzio, l’operazione sarebbe a titolo definitivo.

Giamo Jack Raspadori con la maglia dell’Atletico Madrid
Giamo Jack Raspadori con la maglia dell’Atletico Madrid
(Foto di Ansa)

Bergamo

Prende sempre più credito la voce che Giacomo Raspadori, attaccante dell’Atletico Madrid, sia in arrivo a Zingonia. Sky e vari siti di calciomercato dicono l’accordo sarebbe stato raggiunto.

Sono indicati anche i termini dell’operazione che sarebbe a titolo definitivo e varrebbe 25 milioni di euro.

L’Atalanta l’avrebbe spuntata, a sorpresa, su altre società e altre offerte che erano arrivate alla società spagnola e all’attaccante 25enne: in particolare quella della Roma che aveva raggiunto nei giorni scorsi un accordo di massima con la società spagnola.

Nel caso tutto andasse come anticipato, Raspadori ritroverebbe Scamacca, con cui ha già fatto coppia al Sassuolo, da dove hanno spiccato il volo insieme.

Ora si attende solo l’ufficializzazione del club nerazzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Napoli
Roma
Sport
Calcio
Giacomo Raspadori
Atalanta
Atletico Madrid