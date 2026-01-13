Blitz dell’Atalanta su Raspadori, l’attaccante dell’Atletico Madrid avrebbe accettato l’offerta dei nerazzurri

Prende sempre più credito la voce che Giacomo Raspadori, attaccante dell’Atletico Madrid, sia in arrivo a Zingonia. Sky e vari siti di calciomercato dicono l’accordo sarebbe stato raggiunto.

Sono indicati anche i termini dell’operazione che sarebbe a titolo definitivo e varrebbe 25 milioni di euro.

L’Atalanta l’avrebbe spuntata, a sorpresa, su altre società e altre offerte che erano arrivate alla società spagnola e all’attaccante 25enne: in particolare quella della Roma che aveva raggiunto nei giorni scorsi un accordo di massima con la società spagnola.

Nel caso tutto andasse come anticipato, Raspadori ritroverebbe Scamacca, con cui ha già fatto coppia al Sassuolo, da dove hanno spiccato il volo insieme.