Blitz dell’Atalanta In arrivo Karsdorp

Neanche il tempo per salutare Castagne che l’Atalanta si è già assicurata il suo sostituto. Si tratta di Rick Karsdorp , venticinquenne esterno destro olandese di proprietà della Roma e nella scorsa stagione in prestito al Feyenoord: un giocatore da cui ci si attendeva molto, ma che in Italia non è riuscito a mettere in mostra il proprio potenziale, essendo stato bersagliato dagli infortuni. Il suo nome circolava da tempo (con quello dell’altro romanista Florenzi ) e il blitz di ieri l’ha avvicinato a Bergamo: la chiusura dell’affare, anzi, è proprio ad un passo. Siamo ai dettagli: Karsdorp si vestirà di nerazzurro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato a 7 milioni (formalmente, il giocatore dovrà prima rinnovare l’attuale contratto con i giallorossi). La nuova scommessa dell’Atalanta è ricostruire Karsdorp: fisicamente e tatticamente, sembra un uomo che può funzionare nel sistema di gioco di Gasperini. Andrà in concorrenza con il connazionale Hateboer sulla destra: per caratteristiche, i due si assomigliano.