Blu Basket, lascia Marco Giuri: il grazie del gruppo Mascio

La Gruppo Mascio Blu Basket 1971 e Marco Giuri si salutano: lo rende noto la società trevigliese con un comunicato. Dopo una stagione e mezza, le strade dell’atleta brindisino e della società biancoblù si separano. In canotta Gruppo Mascio, Giuri ha giocato 69 gare (52 in campionato, 8 nei playoff, 8 in SuperCoppa, 1 in Coppa Italia) segnando 623 punti (9,0 di media). «La Blu Basket ringrazia Marco augurandogli le migliori fortune per la sua carriera futura» spiega il Gruppo Mascio.