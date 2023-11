Blu Orobica: quarta sconfitta consecutiva, San Bonifacio espugna Bergamo 90-83

San Bonifacio ha così brindato al primo successo esterno della stagione in virtù di un match accorto, ma disputato all’ insegna della determinazione. Blu Orobica sotto tono ovunque la si voglia valutare. Molto significano le 22 palle perse e la bellezza di 90 punti subiti. Nel grigiore generale c’è da salvare solo la prestazione di Rota. Prossimo impegno sarà la trasferta a Montebelluna, formazione di media classifica al pari dei bergamaschi.

Nello stesso girone di serie B interregionale la BB14 affronta domenica 26 novembre, all’Italcementi (via Statuto) alle 18 il fanalino di coda Trieste. La squadra di coach Grazzini vuole vincere per mantenere il primato in classifica.