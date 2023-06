Blu Orobica, regalo del ventesimo compleanno: il salto nel campionato di serie B interregionale

La Blu Orobica brinda al ventesimo compleanno regalandosi per la prima volta un posto nel campionato di serie B interregionale. Il tutto privilegiando l’attività di formazione in ambito giovanile da sempre fiore all’occhiello per eccellenza. L’uno e l’altro aspetto sono stati evidenziati nella conferenza stampa di giovedì 29 giugno, nella sede della Unica spa. Al fondatore, nonché anima operativa, Paolo Andreini il compito di fare il punto della situazione in vista della stagione sportiva 2023-2024. Quanto all’inedita partecipazione nel torneo cadetto il numero uno della Blu Orobica, ha ribadito che «si tratterà di una nuova esperienza in una categoria che darà l’opportunità alla prima squadra di collaudare gli under 19 in maniera sempre più opportuna, fermo restando la ricerca di dignitosi risultati sul parquet di gioco».

Due obiettivi sottoscritti anche dal confermato coach Marco Albanesi, «confrontarci in un campionato di livello sicuramente di spessore - ha rimarcato - darà la possibilità ai giocatori di accelerare le rispettive crescite tecniche e non solo». Al collaudato general manager Luca Belotti il compito di ricordare i baby plasmati dalla Blu Orobica e arrivati a livelli di alto profilo, come il nazionale Flaccadori, Marulli, Planezio, Carnovali, Tommasini, Savoldelli, Mezzanotte e tanti altri. È solo il caso di sottolineare che il sodalizio cittadino oltre agli under 19 si avvale di tre formazioni: under 17, under 15 e under 14 con la consorella Lussana. Le gare casalinghe di B interregionale verranno disputate il sabato alle 18,30 al Centro Sportivo Italcementi di via Statuto a Bergamo, dove sarà di casa, a fasi alterne, anche la BB14, collocata nel medesimo girone.