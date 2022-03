Boga e Toloi continuano il lavoro a parte, ma l’ivoriano punta a esserci con il Napoli

L’osservato speciale in casa atalantina è sempre Boga che ha saltato la trasferta di Bologna e ha dovuto rinunciare alla convocazione della Costa d’Avorio per un lieve infortunio al ginocchio destro: l’esterno offensivo ivoriano si è sottoposto ancora a un lavoro differenziato, ma ci sono concrete speranze di poterlo arruolare per la delicata sfida al Napoli secondo della classe.