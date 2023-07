Bonacina campione del mondo: primo storico trionfo iridato per il bergamasco

Stavolta in cima al mondo c’è lui. Stavolta il Mondiale di tiro con l’arco paralimpico di Matteo Bonacina è oro. Dopo l’amara sconfitta ai quarti di finale nella gara a squadre con il bergamasco Giampaolo Cancelli, sabato 22 luglio l’arciere di Valbrembo, 39 anni il prossimo 3 agosto, firma il primo titolo iridato bergamasco riconosciuto nel compound open W2 (atleti in carrozzina), battendo a Pilsen (Repubblica Ceca) il 32enne scozzese Nathan MacQueen dopo una sfida all’ultima freccia: 141-139 il punteggio finale, deciso dal break di Bonacina nella terza frazione (27-26 per l’azzurro) e consolidato nel quarto turno di tiri (30-28).