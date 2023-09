Bonacorsi pigliatutto in Turchia: vince gara e Campionato europeo

Con una seconda manche da campione di razza, Andrea Bonacorsi ha conquistato in anticipo, in Turchia, a Afyonkarahisar, nella nona e penultima prova disputata domenica 3 settembre, il titolo di campione europeo di motocross della classe 250. Il 20enne di Scanzorosciate arricchisce così un palmarés già prestigioso con il titolo italiano junior 125 e il titolo europeo 125. L’impresa a livello continentale della quarto di litro è arrivata al terzo tentativo, dopo aver concluso al 4° posto nel 2021 e al 6° nel 2022, sempre con i colori del Team olandese Yamaha Hutten Metaal, del Moto Club Berbenno e l’aiuto della Federazione motociclistica italiana attraverso il l progetto Talenti Azzurri.

«Ora potrò correre nel Mondiale»

Bonacorsi, giunto quarto con una gara estremamente accorta nella prima manche di sabato 2 settembre, domenica ha chiuso il conto di prepotenza, aggiudicandosi sia la seconda manche, sia la classifica generale assoluta. A quel punto il vero obiettivo, il titolo continentale, è stato solo una logica conseguenza. Nella classifica finale del campionato è arrivato a 393 punti contro i 334 del diretto avversario, l’olandese Karssemakers. «Nella prima manche non ero riuscito ad esprimermi al meglio – ha commentato Bonacorsi – ma nella seconda frazione sono stato davvero solido e veloce e piazzandomi al primo posto ho anche vinto l’assoluta. Ci sono voluti tre anni, ma anche questo titolo alla fine è arrivato, nella prossima stagione potrò passere al mondiale, nella classe Mx2. Ovviamente sono molto felice e ringrazio tutti quanti hanno creduto in me e mi hanno supportato: la famiglia, il Team, Yamaha, gli sponsor, i tanti amici che mi hanno seguito da casa».