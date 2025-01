Bonzi conquista la mezza sul Brembo. Gaggi s’impone nella 10 km a Dalmine

Ancora lui, Nicola Bonzi. Dopo il primo trionfo in una maratona, a dicembre a Reggio Emilia, il quasi 30enne (originario di Dossena) dell’Atletica Valle Brembana si è ripetuto a Dalmine centrando una perentoria affermazione nella mezza sul Brembo (1h07’58” il suo tempo). Transitato a metà gara a fianco dell’emiliano Patrick Francia, ha cambiato marcia tra il 16° e il 17° chilometro, nell’unico tratto in leggera salita del percorso. Gradino più basso del podio per Antonino Lollo (Gav), con il più piccolo di casa Bonzi, Matteo, classe 1998, quarto.

Circa un migliaio i partecipanti

Sono stati poco meno di un migliaio (tra i vip si segnala la presenza dell’ex campione di pugilato Luca Messi) i partecipanti alla sedicesima edizione che si è disputata sotto la pioggia. Per la prima gara Fidal del nuovo anno su strada sono arrivati da tutta Italia. Tra le donne ha brindato al successo la 43ª Claudia Andrighettoni, trentina di Rovereto, seconda Federica Morini (Atl. Rimini) e terza l’avvocatessa Chiara Milanesi, di Locate. Spostandoci alla 10 km, sorrisi ancora targati Bg con il successo di Alice Gaggi, storica «capitana» della Recastello Radici Group di Gazzaniga, seconda Tiana Molinari (Up and down) e terza la «gavvina» Anna Merelli. Tra i maschi ok Enrico Vecchi (Atl. Rodengo), secondo Nicholas Bouchard (Atl. Saluzzo) e terzo Stefano Mandile (Atl. Lecco).