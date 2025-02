Boom del luccio a Romano: 853 pesci rilasciati in un anno

Un grande traguardo per un lago da tanti anni punto di riferimento per i pescatori, in particolare negli ultimi anni per gli appassionati con le esche artificiali, su tutte il luccio. E proprio i numeri raccolti al laghetto San Marcello-Cocchia’s Pub&Lake di Romano di Lombardia sono un’eccellenza che non trova uguali in Italia: nel corso del 2024 sono stati «catturati» e poi rilasciati 853 lucci, un risultato oltre ogni aspettativa ma che arriva da un progetto ben preciso, avviato negli ultimi anni dai titolari dello specchio d’acqua bassaiolo.