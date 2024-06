Borrelli subito fuori dal Trofeo Azimut. Mercoledì 26 in scena Malgaroli e Fumagalli

Il 19enne di casa martedì 25 giugno ha sognato per un’ora e venti minuti andando a vincere il primo set al tie-break, dopo aver superato una partenza da incubo (0-3), ma il suo match è finito lì, visto che l’italo-argentino, n. 831 Atp, si è scatenato imponendosi con un doppio 6-0. Nulla da fare, dunque, per l’allievo del duo Albani-Bassanelli. Mercoledì 26 sarà il turno degli altri due bergamaschi nel tabellone principale dell’Itf di Redona: in mattinata Leonardo Malgaroli sfiderà il qualificato Coccioli in un match abbordabile, nel pomeriggio Filiberto Fumagalli se la vedrà l’argentino Otegui in un duello sulla carta molto più difficile