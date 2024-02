Brutta sconfitta a Trieste per la BB14 72-58

Torna sconfitta domenica 11 febbraio da Trieste la capolista BB14. A metterla al tappeto per 72-58 la locale Jadran. Una vittoria importante per i padroni di casa che evitano la retrocessione anticipata. Per il team orobico da tempo capolista del girone, il risultato non cambia un granchè, salda la posizione tra le prima quattro che accedono alla fase finale.