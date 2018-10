Buon compleanno Atalanta: 111 candeline Manda il tuo messaggio d’auguri

Ma loro cinque, i nostri padri fondatori, erano al caldo, seduti a un tavolo del ristorante Correggi, magari assaggiando una salsiccia con la polenta. Eugenio Urio, Gino e Ferruccio Amati, Alessandro Forlini e Giovanni Roberti avevano un problema: la loro società sportiva, la «Giovane Orobia», aveva come sede per le attività la palestra del Liceo Sarpi. E non era precisamente comodissima per chi proveniva dal Borgo (com’era chiamata Città bassa). Quindi fondarono una nuova società, che diventerà esclusivamente calcistica, pur provenendo da una palestra. La chiameranno Atalanta il giorno dopo, nel solco di leggendarie ricostruzioni che non chiariremo mai.