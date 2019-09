Buon compleanno Pier Luigi Pizzaballa «Il regalo? Atalanta avanti in Champions»

Pier Luigi Pizzaballa oggi spegne ottanta candeline con la freschezza del ragazzo che cinquant’anni fa zompava tra i pali, incubo degli attaccanti e dei collezionisti, che non riuscivano a trovare la figurina Panini dell’album 1963/64: oggi, è un nonno orgoglioso, un istruttore di calcio e un attento osservatore della sua Atalanta. «Il regalo calcistico per i miei ottant’anni? L’Atalanta che avanti il più possibile in Champions. E che, in generale, continui a giocare così: quando vado allo stadio, vedo un calcio vero, bello da ammirare», sottolinea Pizzaballa.