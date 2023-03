Buone notizie da Koopmeiners: potrebbe rientrare alla ripresa con la Cremonese

Seduta a ranghi ridotti mercoledì 22 marzo a Zingonia, con l’Atalanta in campo al pomeriggio senza i dieci nazionali (Toloi, Scalvini, Okoli, Ruggeri, Demiral, de Roon, Pasalic, Maehle, Hojlund e Lookman). Fatta eccezione per Hateboer (sempre alle prese con le terapie per recuperare dall’infortunio al crociato del ginocchio destro), gli altri tre infortunati potrebbero tornare disponibili alla ripresa del campionato di sabato 1° aprile a Cremona. Il più avanti è Koopmeiners che ha seguito un programma personalizzato sul campo dopo l’infortunio al bicipite femorale sinistro rimediato nella partita contro l’Udinese del 4 marzo. Lavoro individuale anche per Djimsiti (flessore sinistro) e Vorlicky (dolore al ginocchio sinistro).