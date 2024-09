Caironi e Terzi d’oro, Testa è argento: trionfo bergamasco a Parigi

Martina è d’oro, Giulia è oro e bronzo, Mirko è argento. Caironi, Terzi, Testa. Sabato 7 settembre Bergamo chiude col botto alle Paralimpiadi di Parigi con una giornata straordinaria, illuminata in serata dall’ultimo trionfo ai Giochi di Martina Caironi nella finale dei 100 T63, bissando il titolo di Londra 2012. Dodici anni dopo il primo alloro Martina s’impone a 34 anni in 14”16 diventando la più vincente dell’atletica paralimpica. Nel trionfo di Caironi c’è il dramma sportivo dell’amica-rivale Ambra Sabatini che cade a pochi metri dal traguardo trascinando a terra Monica Contraffatto, poi terza al fotofinish. Sfuma il podio tricolore: argento all’indonesiana Tiarana. «Gara incredibile, nella vita tutto può succedere. Sono dispiaciuta per Ambra, io invece mi sento in cielo», ha detto alla fine Martina.