Calcio provinciale, alla Casa del Giovane la festa di fine stagione delle società

Nella festa di fine stagione, venerdì 14 giugno, si sono riuniti in un gremito auditorium della Casa del Giovane i club del calcio bergamasco: chi per ritirare coppe e trofei, chi per essere comunque partecipe di un evento ormai tradizionale. Una riunione utile anche per fare il punto della situazione a un anno dall’entrata in vigore di quella Riforma che ha cambiato radicalmente il mondo dello sport italiano. Dopo il saluto introduttivo di Lara Magoni, fresca di elezione all’Europarlamento, ne ha parlato Gianlauro Bellani, consigliere regionale Figc: «In questi anni abbiamo attraversato la bufera del Covid, poi i mille problemi della Riforma dello sport, ma voi società non avete ceduto a niente».