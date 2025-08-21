Atalanta, allenamento in vista del Pisa: Ederson torna ad allenarsi in gruppo

Buone notizie per mister Juric: Ederson ha ripreso a lavorare con i compagni, un segnale incoraggiante in vista del match. Situazione diversa invece per Ademola Lookman e Sead Kolašinac, entrambi impegnati in lavoro individuale in campo, mentre Mitchel Bakker prosegue con le terapie. La squadra tornerà ad allenarsi venerdì pomeriggio, proseguendo l’avvicinamento alla sfida del weekend.

Col recupero di Ederson prende corpo un possibile undici titolare in vista della partita di domenica sera. I soli dubbi sembrano riguardare la fascia sinistra (Zappacosta favorito sul nuovo acquisto Zalewski) e l’attaccante di sinistra (Maldini favorito su Kamaldeen). Probabile l’impiego iniziale di Scamacca al centro dell’attacco, con l’altro nuovo acquisto Krstovic pronto a subentrare. Quest’ultimo, intervistato dal portale serbo «Sportske.net» ha raccontato: «C’erano alcuni club interessati in Italia, altri all’estero: l’Atalanta mi ha voluto di più. Ho trovato facilmente un accordo con loro, ho dato la mia parola e ho detto di non preoccuparsi: la parola vale più di qualsiasi altra cosa».