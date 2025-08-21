Burger button
Calcio / Bergamo Città
Giovedì 21 Agosto 2025

Atalanta, allenamento in vista del Pisa: Ederson torna ad allenarsi in gruppo

QUI ZINGONIA. Allenamento mattutino giovedì 21 agosto a Zingonia per l’Atalanta, che prepara la sfida di domenica sera 24 agosto alle 20.45, a Bergamo con il Pisa.

Redazione Web
Redazione Web

Ederson in campo
Ederson in campo

Bergamo

Buone notizie per mister Juric: Ederson ha ripreso a lavorare con i compagni, un segnale incoraggiante in vista del match.
Situazione diversa invece per Ademola Lookman e Sead Kolašinac, entrambi impegnati in lavoro individuale in campo, mentre Mitchel Bakker prosegue con le terapie.
La squadra tornerà ad allenarsi venerdì pomeriggio, proseguendo l’avvicinamento alla sfida del weekend.

Krstovic: «C’erano alcuni club interessati in Italia, altri all’estero: l’Atalanta mi ha voluto di più. Ho trovato facilmente un accordo con loro, ho dato la mia parola e ho detto di non preoccuparsi: la parola vale più di qualsiasi altra cosa»

Col recupero di Ederson prende corpo un possibile undici titolare in vista della partita di domenica sera. I soli dubbi sembrano riguardare la fascia sinistra (Zappacosta favorito sul nuovo acquisto Zalewski) e l’attaccante di sinistra (Maldini favorito su Kamaldeen). Probabile l’impiego iniziale di Scamacca al centro dell’attacco, con l’altro nuovo acquisto Krstovic pronto a subentrare. Quest’ultimo, intervistato dal portale serbo «Sportske.net» ha raccontato: «C’erano alcuni club interessati in Italia, altri all’estero: l’Atalanta mi ha voluto di più. Ho trovato facilmente un accordo con loro, ho dato la mia parola e ho detto di non preoccuparsi: la parola vale più di qualsiasi altra cosa».

