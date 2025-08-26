Calcio / Bergamo Città
Martedì 26 Agosto 2025
Atalanta, Juric a Parma verso la conferma dell’assetto anti-Pisa. Ma sperano in molti
CALCIO. Entra nel vivo la preparazione della prima trasferta stagionale, sabato 30 agosto al Tardini (alle 18,30). Ederson dovrebbe tornare tra i titolari, Kossonou, Zappacosta, Samardzic e Kamaldeen puntano a un posto dal 1’.
Ederson verso il rientro tra i titolari. In casa Atalanta prosegue l’avvicinamento alla prima trasferta in campionato, sabato 30 agosto al Tardini (alle 18,30) contro il Parma.
Ai box i lungodegenti Kolasinac e Bakker, «congelato» sino a fine mercato Lookman, salvo trasferimento negli ultimi giorni utili, Juric dovrebbe confermare l’ossatura della squadra ha iniziato la gara contro il Pisa con il probabile rientro dal 1’ del brasiliano, ormai recuperato dopo il fastidio al ginocchio.
Il tecnico nerazzurro potrebbe però modificare qualcosa nella formazione di partenza: Kossounou, Zappacosta, Samardzic e Kamaldeen sperano in una maglia da titolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA