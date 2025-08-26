Burger button
Calcio / Bergamo Città
Martedì 26 Agosto 2025

Atalanta, Juric a Parma verso la conferma dell’assetto anti-Pisa. Ma sperano in molti

CALCIO. Entra nel vivo la preparazione della prima trasferta stagionale, sabato 30 agosto al Tardini (alle 18,30). Ederson dovrebbe tornare tra i titolari, Kossonou, Zappacosta, Samardzic e Kamaldeen puntano a un posto dal 1’.

Kamaldeen Sulemana, qui in azione contro il Pisa, ha fatto l’esordio in Serie A nella fase finale della prima di campionato contro i toscani, subentrando a Maldini.L’attaccante ghanese arrivato in estate punta a una maglia da titolare contro il Parma, nella trasferta di sabato 30 agosto al Tardini (18,30)
Kamaldeen Sulemana, qui in azione contro il Pisa, ha fatto l’esordio in Serie A nella fase finale della prima di campionato contro i toscani, subentrando a Maldini.L’attaccante ghanese arrivato in estate punta a una maglia da titolare contro il Parma, nella trasferta di sabato 30 agosto al Tardini (18,30)
(Foto di Afb)

Ederson verso il rientro tra i titolari. In casa Atalanta prosegue l’avvicinamento alla prima trasferta in campionato, sabato 30 agosto al Tardini (alle 18,30) contro il Parma.

Ai box i lungodegenti Kolasinac e Bakker, «congelato» sino a fine mercato Lookman, salvo trasferimento negli ultimi giorni utili, Juric dovrebbe confermare l’ossatura della squadra ha iniziato la gara contro il Pisa con il probabile rientro dal 1’ del brasiliano, ormai recuperato dopo il fastidio al ginocchio.

Il tecnico nerazzurro potrebbe però modificare qualcosa nella formazione di partenza: Kossounou, Zappacosta, Samardzic e Kamaldeen sperano in una maglia da titolare.

