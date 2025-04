Atalanta, martedì 29 aprile la ripresa: sotto i riflettori Posch e Palestra

L’Atalanta riposa lunedì 28 aprile e tornerà ad allenarsi martedì pomeriggio 29 aprile al Centro Bortolotti di Zingonia. Sono due i giocatori da valutare in vista del prossimo impegno, quello di domenica alle 15 in casa del Monza, all’U-Power Stadium, per la quartultima giornata di campionato: Posch e Palestra sono fuori da tempo, rispettivamente alle prese con una lesione muscolo-tendinea al bicipite femorale e una lesione di secondo grado del retto femorale.

Da capire se è possibile un loro rientro domenica: le rispettive situazioni saranno monitorate nei prossimi giorni. Stagione finita, invece, per gli altri tre giocatori assenti ieri: Kolasinac (crociato rotto), Scalvini (spalla lussata) e Scamacca (lesione della giunzione muscolo-tendinea del retto femorale) non si rivedranno nelle ultime quattro partite del campionato. Recuperato Retegui, che era in dubbio per la partita di ieri a causa di un affaticamento al flessore destro, ma che alla fine è stato convocato e ha giocato titolare, segnando.