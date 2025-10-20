Atalanta, nuovo infortunio per Scalvini al rientro: lesione al bicipite femorale

Non c’è pace per Giorgio Scalvini. Entrato domenica 20 ottobre a metà ripresa nel corso della partita della Lazio, il difensore dell’Atalanta è stato sottoposto stamane a una risonanza dopo che aveva avvertito un risentimento muscolare al flessore sinistro: lesione di primo grado del bicipite femorale l’esito degli accertamenti. Scalvini dovrebbe restare fuori tre settimane e tornare dunque a disposizione di Juric dopo la sosta per le nazionali.