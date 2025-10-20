Burger button
Calcio / Bergamo Città
Lunedì 20 Ottobre 2025

Atalanta, nuovo infortunio per Scalvini al rientro: lesione al bicipite femorale

CALCIO. Ennesima tegola per l’Atalanta e per il suo giovane difensore che era rientrato proprio domenica 20 ottobre, in uno scampolo di gara con la Lazio, dopo un precedente stop.

Giorgio Scalvini domenica 19 ottobre al rientro in uno scampolo di partita contro la Lazio
Giorgio Scalvini domenica 19 ottobre al rientro in uno scampolo di partita contro la Lazio
(Foto di Afb)

Zingonia

Non c’è pace per Giorgio Scalvini. Entrato domenica 20 ottobre a metà ripresa nel corso della partita della Lazio, il difensore dell’Atalanta è stato sottoposto stamane a una risonanza dopo che aveva avvertito un risentimento muscolare al flessore sinistro: lesione di primo grado del bicipite femorale l’esito degli accertamenti. Scalvini dovrebbe restare fuori tre settimane e tornare dunque a disposizione di Juric dopo la sosta per le nazionali.

Buone notizie invece da Kossounou e Bellanova, che si sono allenati col resto del gruppo, mentre prosegue il processo di recupero di Kolasinac, che ha svolto allenamento integrato con la squadra Under 23. Terapie infine per Bakker. Per martedì prevista una seduta pomeridiana di allenamento a Zingonia a partire dalle 16.

Bergamo
Condizioni mediche
Organizzazioni sportive
Sport
Calcio
Salute
Malattia
Giorgio Scalvini
Atalanta