Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Calcio / Bergamo Città
Lunedì 08 Settembre 2025

Fubal, da martedì il via ai pronostici. Iscrizione gratis, super premio finale

IL CONCORSO. Si parte con il risultato di Atalanta-Lecce. Il primo della classifica generale vincerà uno scooter elettrico.

Lorenzo Sala
Lorenzo Sala

Fubal è in partenza. Da martedì 9 settembre potete iniziare a fare il vostro pronostico per Atalanta-Lecce, gara prevista per domenica, alle ore 15, allo stadio di Bergamo. Partecipare è gratuito: per pronosticare dovete semplicemente registrarvi a fubal.ecodibergamo.it. Se avete un account relativo al sito del giornale, potete accedere utilizzando quelle stesse credenziali. Prima di ogni partita prevedete l’esito - espresso in vittoria, pareggio, sconfitta -, il risultato esatto, tre marcature, il migliore in campo e il numero di ammonizioni sventolate all’Atalanta, in campo e in panchina.

Per tutta la stagione calcistica

Il concorso vi accompagnerà per tutta la durata della stagione e in ogni competizione che vede i ragazzi di Ivan Juric impegnati: campionato, Coppa Italia e Champions League.

Diverse le classifiche: una d’andata, che prende in esame il periodo dal 14 settembre al 6 gennaio, una di ritorno, una generale, che riguarda tutta la stagione, le mensili e le tre speciali, relative a chi indovina più risultati, chi più marcatori e chi più top player. A ogni classifica sono abbinati bellissimi premi.

I premi

Il super premio finale è uno scooter elettrico Piaggio 1 Active di Oldrati, che andrà al vincitore della classifica generale. Il secondo classificato si aggiudicherà una gift card Ovet dal valore di 500 euro, mentre il terzo un buono spesa, dal valore di 300 euro, da utilizzare presso un ipermercato di Bergamo e provincia.

Il secondo classificato si aggiudicherà una gift card Ovet dal valore di 500 euro, mentre il terzo un buono spesa, dal valore di 300 euro, da utilizzare presso un ipermercato di Bergamo e provincia

Le graduatorie d’andata e di ritorno sono distinte, scollegate - la seconda infatti riparte da zero -, ma i premi sono identici: al vincitore una gift card Ovet dal valore di 500 euro, al secondo un buono spesa, dal valore di 300 euro, da spendere presso un ipermercato di Bergamo e provincia e al terzo classificato un buono da 180 euro da spendere al Ristorante Wen.

Le classifiche

La prima partita di ogni mese avvierà una nuova classifica mensile, chiaramente distinta dalla precedente: ogni mese, il leader della classifica mensile vincerà due biglietti in pitch view per lo stadio di Bergamo, il secondo classificato una maglia dell’Atalanta 2025/26 autografata e, al terzo in graduatoria, un pallone firmato dalla squadra.
Premiate anche le tre classifiche speciali, relative a chi indovina più risultati, chi più marcatori e chi più top player: ogni vincitore di queste tre particolari graduatorie, a fine stagione, riceverà come premio una maglia dell’Atalanta 2025/26 autografata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Tempo libero
Giochi d'azzardo, Lotterie
Economia, affari e finanza
Macroeconomia
sport
Calcio
Lorenzo Sala
Ivan Juric
Atalanta
Lecce