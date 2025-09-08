Fubal, da martedì il via ai pronostici. Iscrizione gratis, super premio finale

Fubal è in partenza. Da martedì 9 settembre potete iniziare a fare il vostro pronostico per Atalanta-Lecce, gara prevista per domenica, alle ore 15, allo stadio di Bergamo. Partecipare è gratuito: per pronosticare dovete semplicemente registrarvi a fubal.ecodibergamo.it. Se avete un account relativo al sito del giornale, potete accedere utilizzando quelle stesse credenziali. Prima di ogni partita prevedete l’esito - espresso in vittoria, pareggio, sconfitta -, il risultato esatto, tre marcature, il migliore in campo e il numero di ammonizioni sventolate all’Atalanta, in campo e in panchina.

Per tutta la stagione calcistica

Il concorso vi accompagnerà per tutta la durata della stagione e in ogni competizione che vede i ragazzi di Ivan Juric impegnati: campionato, Coppa Italia e Champions League.

Diverse le classifiche: una d’andata, che prende in esame il periodo dal 14 settembre al 6 gennaio, una di ritorno, una generale, che riguarda tutta la stagione, le mensili e le tre speciali, relative a chi indovina più risultati, chi più marcatori e chi più top player. A ogni classifica sono abbinati bellissimi premi.

I premi

Il super premio finale è uno scooter elettrico Piaggio 1 Active di Oldrati, che andrà al vincitore della classifica generale. Il secondo classificato si aggiudicherà una gift card Ovet dal valore di 500 euro, mentre il terzo un buono spesa, dal valore di 300 euro, da utilizzare presso un ipermercato di Bergamo e provincia.

Le graduatorie d'andata e di ritorno sono distinte, scollegate - la seconda infatti riparte da zero -, ma i premi sono identici: al vincitore una gift card Ovet dal valore di 500 euro, al secondo un buono spesa, dal valore di 300 euro, da spendere presso un ipermercato di Bergamo e provincia e al terzo classificato un buono da 180 euro da spendere al Ristorante Wen.

Le classifiche