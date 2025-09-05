Calcio / Bergamo Città
Italia-Estonia, Gattuso avanti tutta con Retegui e Kean dal primo minuto - Le foto dallo stadio, il video
CALCIO. Alle 20,45 a Bergamo l’esordio sulla panchina azzurra del nuovo ct che si affida in attacco all’ex atalantino, al ritorno nello stadio nerazzurro dopo il trasferimento in Arabia Saudita. Accanto a lui la punta della Fiorentina.
Avanti tutta. Secondo le previsioni della vigilia la prima Italia del ct Rino Gattuso, in campo alle 20,45 a Bergamo contro l’Estonia per le qualificazioni mondiali, sarà a trazione anteriore, a partire dal duo d’attacco Retegui-Kean, anche se la punta della Fiorentina agirà in partenza alle spalle dell’ex atalantino.
Retegui torna a Bergamo dopo il trasferimento estivo in Arabia Saudita e avrà addosso gli occhi e l’affetto dello stadio. Per quanto riguarda gli altri atalantini, Bellanova parte in panchina mentre Carnesecchi e Maldini sono in tribuna.
Queste le formazioni ufficiali
ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Ct. Gattuso.
ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyaviskiy; Sappinen. Ct. Henn.
