Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Calcio / Bergamo Città
Venerdì 05 Settembre 2025

Italia-Estonia, Gattuso avanti tutta con Retegui e Kean dal primo minuto - Le foto dallo stadio, il video

CALCIO. Alle 20,45 a Bergamo l’esordio sulla panchina azzurra del nuovo ct che si affida in attacco all’ex atalantino, al ritorno nello stadio nerazzurro dopo il trasferimento in Arabia Saudita. Accanto a lui la punta della Fiorentina.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Giovani tifosi allo stadio di Bergamo
Giovani tifosi allo stadio di Bergamo
(Foto di AFB)

Avanti tutta. Secondo le previsioni della vigilia la prima Italia del ct Rino Gattuso, in campo alle 20,45 a Bergamo contro l’Estonia per le qualificazioni mondiali, sarà a trazione anteriore, a partire dal duo d’attacco Retegui-Kean, anche se la punta della Fiorentina agirà in partenza alle spalle dell’ex atalantino.

Attesa per il match
Attesa per il match
(Foto di AFB)

Retegui torna a Bergamo dopo il trasferimento estivo in Arabia Saudita e avrà addosso gli occhi e l’affetto dello stadio. Per quanto riguarda gli altri atalantini, Bellanova parte in panchina mentre Carnesecchi e Maldini sono in tribuna.

Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFB)
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFB)
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFB)
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFB)
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFB)
Allo stadio di Bergamo
Allo stadio di Bergamo
(Foto di AFB)

Queste le formazioni ufficiali

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Ct. Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyaviskiy; Sappinen. Ct. Henn.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
sport
Calcio
Rino Gattuso