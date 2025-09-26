Juric: «De Ketelaere è recuperato. In difesa giocherà Ahanor»

Parla Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia del primo scontro diretto in campionato, sabato 27 settembre a Torino contro la Juventus: «Una squadra con tante soluzioni a centrocampo, ha tecnica e accelerazioni. Dobbiamo essere bravi sia in fase di possesso sia in fase difensiva».

«In difesa ci sarà Ahanor, ha fatto un’ottima partita contro il Torino e lo confermiamo, anche per non stravolgere gli altri reparti» «La Juventus è una squadra forte, lo ha dimostrato anche quando ci siamo incontrati quest’estate. Sarà una partita difficile», ha aggiunto l’allenatore croato, riferendosi all’amichevole di quest’estate.

«Dobbiamo essere umili»

«Non è una sfida da Champions League, il nostro ciclo è diverso. Dobbiamo affrontare la Juventus con umiltà e pensare a noi stessi senza alcun tipo di proclama». E aggiunge: «Sono grande squadra dalle ampie scelte, con un gioco simile al nostro e anche tanti concetti simili, hanno qualità e tante soluzioni: Yildiz è strepitoso, ha tre punte centrali, tra le ali e dietro l’attacco ha anche Conceicao e Zhegrova. Bisogna essere perfetti in fase di possesso e difensiva. L’amichevole di agosto era stata una partita vera».

De Ketelaere in campo

Novità sul capitolo infortunati: «De Ketelaere c’è per questa partita, per altri faremo visite mediche e prove domenica per vedere se possono recuperare per martedì col Bruges. Penso a Hien e anche a Scalvini. Ederson per la Champions può rientrare, non ha bisogno di esami». Sulla formazione, invece: «In difesa ci sarà Ahanor, ha fatto un’ottima partita contro il Torino e lo confermiamo, anche per non stravolgere gli altri reparti».

Tudor: «Juric ha fatto cose straordinarie in carriera. L’anno scorso ha vissuto due situazioni particolari e difficili» Contro la Juventus potrebbe aumentare il minutaggio di Lookman: «Deve ritrovare un po’ di forma, è normale non essere al meglio della condizione dopo un lungo periodo di allenamenti individuali. Sta lavorando bene». Più lontano il rientro di Scamacca: «Non posso dare delle date. Per lui non è facile, fino a pochi giorni fa era un po’ più triste, ora lo vedo più sereno».

Tudor: «Juric è sottovalutato»

In conferenza stampa ha parlato anche Igor Tudor, allenatore della Juventus, partendo da un commento sul suo collega e connazionale Juric: «In carriera ha fatto cose straordinarie ed è stato un po’ sottovalutato. L’anno scorso ha vissuto due situazioni particolari e difficili tra Roma e l’estero».