Calcio / Bergamo Città
Venerdì 26 Settembre 2025

Juric: «De Ketelaere è recuperato. In difesa giocherà Ahanor»

LA CONFERENZA STAMPA. «Dovremo essere umili, la Juventus è una grande squadra con tante soluzioni», ha detto l’allenatore dell’Atalanta.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

Parla Ivan Juric, allenatore dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia del primo scontro diretto in campionato, sabato 27 settembre a Torino contro la Juventus: «Una squadra con tante soluzioni a centrocampo, ha tecnica e accelerazioni. Dobbiamo essere bravi sia in fase di possesso sia in fase difensiva».

«In difesa ci sarà Ahanor, ha fatto un’ottima partita contro il Torino e lo confermiamo, anche per non stravolgere gli altri reparti»

«La Juventus è una squadra forte, lo ha dimostrato anche quando ci siamo incontrati quest’estate. Sarà una partita difficile», ha aggiunto l’allenatore croato, riferendosi all’amichevole di quest’estate.

«Dobbiamo essere umili»

«Non è una sfida da Champions League, il nostro ciclo è diverso. Dobbiamo affrontare la Juventus con umiltà e pensare a noi stessi senza alcun tipo di proclama». E aggiunge: «Sono grande squadra dalle ampie scelte, con un gioco simile al nostro e anche tanti concetti simili, hanno qualità e tante soluzioni: Yildiz è strepitoso, ha tre punte centrali, tra le ali e dietro l’attacco ha anche Conceicao e Zhegrova. Bisogna essere perfetti in fase di possesso e difensiva. L’amichevole di agosto era stata una partita vera».

De Ketelaere in campo

Novità sul capitolo infortunati: «De Ketelaere c’è per questa partita, per altri faremo visite mediche e prove domenica per vedere se possono recuperare per martedì col Bruges. Penso a Hien e anche a Scalvini. Ederson per la Champions può rientrare, non ha bisogno di esami». Sulla formazione, invece: «In difesa ci sarà Ahanor, ha fatto un’ottima partita contro il Torino e lo confermiamo, anche per non stravolgere gli altri reparti».

Tudor: «Juric ha fatto cose straordinarie in carriera. L’anno scorso ha vissuto due situazioni particolari e difficili»

Contro la Juventus potrebbe aumentare il minutaggio di Lookman: «Deve ritrovare un po’ di forma, è normale non essere al meglio della condizione dopo un lungo periodo di allenamenti individuali. Sta lavorando bene». Più lontano il rientro di Scamacca: «Non posso dare delle date. Per lui non è facile, fino a pochi giorni fa era un po’ più triste, ora lo vedo più sereno».

Tudor: «Juric è sottovalutato»

In conferenza stampa ha parlato anche Igor Tudor, allenatore della Juventus, partendo da un commento sul suo collega e connazionale Juric: «In carriera ha fatto cose straordinarie ed è stato un po’ sottovalutato. L’anno scorso ha vissuto due situazioni particolari e difficili tra Roma e l’estero».

Poi sulla sua Juventus e la situazione degli infortunati: «Coinceicao ha avuto qualche problemino, vediamo come sta e valuteremo. In attacco ho ampia scelta - Vlahovic, David, Openda - e l’importante è scegliere bene: dovremo sbagliare il meno possibile, ci sarà spazio per tutti». Sugli arbitri e le polemiche dopo la partita col Verona, invece: «Se ne è parlato tanto, andiamo avanti, sono cose che capitano nel calcio».

