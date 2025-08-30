Burger button
Calcio / Bergamo Città
Sabato 30 Agosto 2025

Si comincia a Parigi e si finisce in Belgio. Date e info dell’Atalanta in Champions

IL CALENDARIO. Si comincia a Parigi il 17 settembre e si finisce in Belgio il 28 gennaio 2026. Sono state rese note le date delle partite dell’Atalanta in Champions. Tutte alle 21 ad eccezione di Atalanta–Bruges del 30 settembre.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

La prima è in trasferta, il 17 settembre alle 21 contro i campioni in carica el Paris Saint-Germain. In serata ma alle 18.45 il 30 settembre si resta a Bergamo contro il Bruges.

Ad ottobre un solo match, sempre in casa contro lo Slavia Praga il 22, passiamo al 5 novembre in trasferta in Francia contro l’Olympique Marsiglia. Entrambe le partite alle 21.

Sempre a novembre si va in Germania per Eintracht Francoforte–Atalanta, il 26 alle 21, per poi arrivare al 9 dicembre sempre alle 21 contro il Chelsea che viene a Bergamo.

Ultime due partite, programmate nel 2026, sono il 21 gennaio alle 21 - in casa l’Atalanta incontrerà l’Athletic Bilbao - e in trasferta in Belgio il 28 gennaio alle 21 contro l’Union Saint-Gilloise.

Il calendario

17 settembre 2025 – ore 21.00: Paris Saint-Germain–Atalanta
30 settembre 2025 – ore 18.45: Atalanta–Club Brugge KV
22 ottobre 2025 – ore 21.00: Atalanta–SK Slavia Praga
5 novembre 2025 – ore 21.00: Olympique Marsiglia–Atalanta
26 novembre 2025 – ore 21.00: Eintracht Francoforte–Atalanta
9 dicembre 2025 – ore 21.00: Atalanta–Chelsea
21 gennaio 2026 – ore 21.00: Atalanta–Athletic Bilbao
28 gennaio 2026 – ore 21.00: Union Saint-Gilloise–Atalanta

