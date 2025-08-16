Calcio / Bergamo Città
Sabato 16 Agosto 2025
Toloi in Brasile: c’è la firma con il San Paolo
ATALANTA E DINTORNI. Rafa Toloi, svincolato alla fine del campionato scorso, capitano e bandiera nerazzurra in questi anni, ha firmato con il San Paolo, prestigioso club brasiliano che aveva lanciato Rafa prima del suo approdo alla Roma.
Bergamo
Era nell’aria e ora è ufficiale con tanto di post social: Rafa Toloi, svincolato alla fine del campionato scorso, capitano e bandiera nerazzurra in questi anni, ha firmato con il San Paolo, prestigioso club brasiliano che aveva lanciato Rafa prima del suo approdo alla Roma.
Con la maglia del San Paolo, Toloi, ha giocato dal 2012 al 2014, alzando al cielo anche la Copa Sudamericana 2012, e poi anche nel 2014/2015 prima di atterrare a Bergamo. Per Toloi, classe 1990, 35 anni da compiere il prossimo 10 ottobre e reduce da 10 anni con l’Atalanta, sarebbe dunque la terza parentesi con il San Paolo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA