Calendario 2026, il «Città di Nembro» dà forfait: salta il meeting internazionale
ATLETICA. Il mancato rifacimento della pista del Saletti, già in deroga l’anno scorso, ha costretto gli organizzatori a rinunciare. «Lavoriamo perché sia un arrivederci e non un addio». Torna il Memorial Lanfranchi (corsa in montagna).
Un elenco di eventi fittissimo e un’assenza roboante. Nel calendario della stagione all’aperto dell’atletica bergamasca che verrà ufficializzata a breve dal comitato provinciale della Fidal mancherà il meeting internazionale «Città di Nembro», presenza fissa dal ’97 in poi con l’eccezione per l’emergenza Covid nel 2020 e l’anno scorso sesto evento per importanza in Italia, tra i primi 100 al mondo. «Lo scorso anno abbiamo gareggiato in deroga per il mancato rifacimento della pista, quest’anno senza deroga abbiamo dovuto rinunciare: lavoreremo perché non sia un addio», ha spiegato Alberto Bergamelli, presidente della Saletti e direttore tecnico del meeting.
Pur senza il Città di Nembro il piatto della stagione all’aperto si annuncia ricchissimo. Tra la sessantina di eventi in programma spicca il ritorno del Memorial Lanfranchi di Gazzaniga (25 aprile), storica kermesse della corsa in montagna che farà da selezione per gli Europei in Slovenia a giugno, mentre sulla tavola degli eventi su strada brillano la Sarnico-Lovere Run (26 aprile), la Corrida di San Lorenzo ad agosto,il Fosso Bergamasco e il circuito «Corri nei Borghi», lanciati dalla terza edizione della Innovation Run al Kilometro Rosso.
Sarà anche una stagione da cifra tonda. Il trofeo Alberto Zanni, organizzato dal Gruppo alpinistico vertovese, festeggerà l’edizione numero 60.
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