Calendario 2026, il «Città di Nembro» dà forfait: salta il meeting internazionale

Un elenco di eventi fittissimo e un’assenza roboante. Nel calendario della stagione all’aperto dell’atletica bergamasca che verrà ufficializzata a breve dal comitato provinciale della Fidal mancherà il meeting internazionale «Città di Nembro», presenza fissa dal ’97 in poi con l’eccezione per l’emergenza Covid nel 2020 e l’anno scorso sesto evento per importanza in Italia, tra i primi 100 al mondo. «Lo scorso anno abbiamo gareggiato in deroga per il mancato rifacimento della pista, quest’anno senza deroga abbiamo dovuto rinunciare: lavoreremo perché non sia un addio», ha spiegato Alberto Bergamelli, presidente della Saletti e direttore tecnico del meeting.