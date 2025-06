Campionati italiani cronometro: Cattaneo terzo, Milesi secondo fra gli Under 23

Quarta medaglia in cinque anni: Mattia Cattaneo si conferma abbonato al podio nella prova a cronometro dei Campionati italiani, conquistando la medaglia di bronzo che fa coppia con quella del 2021 e si aggiunge alle due di argento del 2022 e 2023. Giovedì 26 giugno sulle strade della provincia di Pordenone il 34enne di Alzano è giunto terzo nella prova vinta dall’imprendibile Filippo Ganna che conquista il suo sesto titolo italiano a cronometro, eguagliando il bergamasco Marco Pinotti. Il piemontese della Ineos si è imposto macinando i 28 chilometri pianeggianti in 30’53”83 alla media di 54,910 all’ora. Argento per Filippo Baroncini (Uae) staccato di 46”, terzo il bergamasco della Soudal Quick Step a 57”.