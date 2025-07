Campionati nazionali Silver: Cominelli e Lombardi ragazze d’oro

Ginnaste e ginnasti bergamaschi dell’artistica in evidenza ai Campionati nazionali Silver di Rimini. Dopo aver raccontato i successi raggiunti dalle società Ginnastica Treviolo, Ginnastica artistica Koru e Ginnastica Bergamo, restano da raccontare le medaglie conquistate da Gym Art e Trevicass, quest’ultima presente in Romagna sia con la sezione femminile sia quella maschile.

La Gym Art ha esultato per la vittoria di Elizabeth Cominelli: oro e titolo in LC avanzato individuale Allieve 3. Prima su 24 ginnaste in finale, si era piazzata in testa anche nelle classifiche di entrambe le due giornate di prove.