Sport / Bergamo Città
Mercoledì 28 Gennaio 2026

Cancelli centra il bersaglio: tris e settebello agli Italiani indoor Para-Archery

TIRO CON L’ARCO . A Lamezia Terme il 58enne di Almenno San Salvatore conquista il terzo titolo individuale consecutivo nel compound, il settimo in carriera, e la vittoria a squadre con la Phb. «Ora i Tricolori normodotati».

Giampaolo Cancelli, 58 anni di Almenno San Salvatore, ha conquistato il terzo titolo italiano individuale consecutivo nel compound Para-Archery
Tris e settebello, la freccia orobica non sbaglia. Giampaolo Cancelli, 58 anni di Almenno San Salvatore, ha mantenuto fede ai pronostici, firmando il terzo titolo individuale indoor consecutivo, il settimo in carriera, ai Campionati italiani Para-archery sui 18 metri a Lamezia Terme, specialità compound.

In Calabria il bergamasco è arrivato al successo negli scontri diretti con il miglior punteggio nelle qualificazioni e la vittoria a squadre con la Phb insieme col compagno di squadra Lorenzo Schieda, 51 anni di Solza.

«Ora punto ai tricolori normodotati di metà febbraio a Roma», lancia la sfida Cancelli. Sullo sfondo gli Europei all’aperto sui 50 metri a fine aprile.

Bergamo
Sport
Tiro con l'arco
Giampaolo Cancelli
Lorenzo Schieda