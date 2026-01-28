Sport / Bergamo Città
Mercoledì 28 Gennaio 2026
Cancelli centra il bersaglio: tris e settebello agli Italiani indoor Para-Archery
TIRO CON L’ARCO . A Lamezia Terme il 58enne di Almenno San Salvatore conquista il terzo titolo individuale consecutivo nel compound, il settimo in carriera, e la vittoria a squadre con la Phb. «Ora i Tricolori normodotati».
Tris e settebello, la freccia orobica non sbaglia. Giampaolo Cancelli, 58 anni di Almenno San Salvatore, ha mantenuto fede ai pronostici, firmando il terzo titolo individuale indoor consecutivo, il settimo in carriera, ai Campionati italiani Para-archery sui 18 metri a Lamezia Terme, specialità compound.
In Calabria il bergamasco è arrivato al successo negli scontri diretti con il miglior punteggio nelle qualificazioni e la vittoria a squadre con la Phb insieme col compagno di squadra Lorenzo Schieda, 51 anni di Solza.
«Ora punto ai tricolori normodotati di metà febbraio a Roma», lancia la sfida Cancelli. Sullo sfondo gli Europei all’aperto sui 50 metri a fine aprile.
© RIPRODUZIONE RISERVATA