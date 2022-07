Carlo Recalcati raggiante per la BB14: «Brindiamo alla continuità del team»

Carlo Recalcati , impegnato nel ruolo di senior assistant, accanto al commissario tecnico Gianmarco Pozzecco della Nazionale italiana di Basket si dice soddisfatto per la miracolosa continuità della Bergamo Basket (BB14). Un paio di settimane fa aveva lanciato un messaggio con il quale invitava il presidente del club cittadino a proseguire nel lavoro di salvataggio della squadra . «L’amico di sempre Franco Meneghel - sono sue parole - mi ha comunicato per telefono l’auspicata fumata bianca e abbiamo esultato insieme. Complimenti, dunque, a Galluzzo e a quanti hanno collaborato per non far morire un team che dopo Treviglio calamita il maggior numero di appassionati del pallone a spicchi».